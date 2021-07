TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16: Lãnh đạo thành phố giải đáp hàng loạt thắc mắc

PV Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Người dân ra đường trong trường hợp nào thì được coi là cần thiết và chính đáng? Cần mang giấy tờ gì để không bị xử phạt? Sẽ bị xử phạt trong trường hợp nào? Trả lời các câu hỏi này, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 117/2020, áp dụng tương tự như trước đây về điều khoản như không tuân thủ 5K, không đeo khẩu trang. Về thẩm quyền xử phạt gồm có: chủ tịch UBND cấp xã, Chánh thanh tra Sở Y tế, trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng công an cấp tỉnh… Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM cũng cho biết tinh thần chung là thực hiện giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố - tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố - ấp cách ly với khu phố - ấp, xã - phường - thị trấn cách ly với xã - phường - thị trấn, quận - huyện và TP.Thủ Đức cách ly với quận - huyện và TP.Thủ Đức. Bên cạnh đó, nhằm giảm tối thiểu các nguy cơ thì người dân ở trong nhà, chỉ ra đường khi trường hợp cần thiết. UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường xử phạt nếu ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Ông Bình cho biết đây là trách nhiệm của lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an sẽ kiểm tra, xử phạt. Công an TP.HCM cũng tổ chức lại 12 chốt kiểm soát, mỗi chốt có sự tham gia của 7 lực lượng: CSGT, thanh tra giao thông, công an phường, cảnh sát quân sự Tuy nhiên, phần nội dung "người dân cần mang theo giấy tờ gì khi ra ngoài để chứng minh tính cần thiết và chính đáng" chưa nhận được giải đáp.