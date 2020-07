TP.HCM: Bắt giữ con buôn ma túy 'núp bóng' chủ quán cơm bình dân

Ngày 25.7, Công an Q.Bình Tân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, ngụ H.Củ Chi) về hành vi “ mua bán trái phép chất ma túy ”; Cao Văn Thuân (32 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thiết (41 tuổi) và Thái Hoài Thanh (34 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) cùng về hành vi “ tàng trữ trái phép chất ma túy ”.

Nguyễn Văn Bình (42 tuổi) tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ đầu tháng 7.2020, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Tân phát hiện quán cơm bình dân nằm trên đường Hồ Văn Long (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) do Bình làm chủ, có nhiều biểu hiện khả nghi.

Cùng thời điểm, 1 tổ trinh sát khác khống chế Thiết trên đường Bùi Dương Lịch (P.Bình Hưng Hòa B), thu giữ 3 tép heroin. Thanh cũng bị công an bắt quả tang trên người đang mang theo ma túy.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận vừa mua ma túy của Bình để sử dụng.

Kiểm tra quán cơm của Bình, công an phát hiện nhiều đoạn ống nhựa nghi chứa ma túy. Cụ thể, công an thu một vỏ bao thuốc lá, bên trong có 4 gói giấy bạc chứa 40 đoạn ống nhựa được hàn kín đầu chứa tinh bột trắng. Qua giám định, công an xác định đây là heroin