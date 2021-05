TP.HCM: Bé gái 10 tuổi mất tích được tìm thấy như thế nào?

Ngày 20.5, trao đổi với Thanh Niên, anh N.T.M.T (cha bé T.V., trú Q.Bình Thạnh) cho biết đã gửi con gái về nhà ngoại ở tỉnh Long An để tiện bề chăm sóc. Tối qua (19.5), sau gần một tháng thông báo mất tích , bé T.V. được hai vợ chồng anh H. (làm nghề chạy xe ôm công nghệ Grab) tìm thấy khi đang chơi một mình dưới gầm cầu Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước) và đưa đến trụ sở Công an P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức

Ngày 10.5, trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, anh T.C.H (37 tuổi) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 19.5 trong lúc hai vợ chồng anh tấp xe dưới gầm cầu Bình Phước nghỉ ngơi, chờ nhận cuốc xe tiếp theo thì vợ anh nhìn thấy bé T.V. đang chạy lon ton chơi một mình phía đối diện. Ban đầu, hai vợ chồng anh H. cũng không để ý lắm vì nghĩ bé còn nhỏ vậy mà chơi ở đây chắc có người nhà trông coi.

“Thoạt đầu, hai vợ chồng tôi tưởng có người nhà ngồi gần đó canh chừng, nhưng để ý mới thấy suốt buổi chỉ thấy bé V. chơi có một mình. Ngồi quan sát chừng 2 tiếng thấy không có người nhà ra dắt bé V. về, tôi định tiến lại gần hỏi thăm thì cùng lúc bé V. chạy về phía hai vợ chồng tôi và hỏi: Cô chú có biết Bình Tân ở đâu không, chở con về nhà đi”, anh H. kể.

Nghe bé V. hỏi vậy, anh H. mới hỏi lại: “Bình Tân con ở chỗ nào để chú chở con về. Bé nói con không biết. Tôi mới hỏi tiếp con học trường nào gần đó không, chú biết địa chỉ rồi chở về tới nhà. Bé cũng nói con không biết. Đến đoạn này, tôi cũng "bí" đường chở bé về luôn", anh H.cho biết.

Trời chạng vạng tối, vợ anh H. thấy bé V. ở một mình ngoài đường quá nguy hiểm nên hai vợ chồng bàn nhau đưa bé đến trụ sở Công an P.Hiệp Bình Phước để mấy anh công an giúp tìm gia đình của bé. Nghe thông tin bé V. đã được gia đình đến trụ sở Công an P.Hiệp Bình Phước đón về, vợ chồng anh H. cũng không giấu được niềm hạnh phúc.