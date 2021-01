TP.HCM: Cô gái 'đứng hình' khi bị hai tên cướp giật điện thoại

Ngày 21.1, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an P.6 (Q.Gò Vấp) điều tra, truy xét hai tên cướp táo tợn giật điện thoại của cô gái trên địa bàn phường.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 ngày 20.1, chị N.H.B.A điều khiển xe máy chở chị N.T.H (25 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) di chuyển trong hẻm 350 Lê Đức Thọ (P.6, Q.Gò Vấp) thì bất ngờ từ phía sau có 2 người rú ga, áp sát xe và giật điện thoại di động trên tay chị H. rồi tăng ga bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp giật. ẢNH: TRẦN TIẾN

Vụ cướp giật xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, tuy nhiên, hai cô gái chỉ kịp giật mình, la thất thanh rồi “đứng hình” trước sự táo tợn của 2 tên cướp. Nhằm tránh bị người dân truy đuổi, 2 nghi can cướp sau đó đã xịt hơi cay trên đường tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã đến lấy lời khai của nạn nhân, trích xuất camera an ninh, truy bắt hai nghi can cướp điện thoại.