TP.HCM: Cô gái được quấn bạt đưa đi cấp cứu sau vụ va chạm giao thông

Theo hình ảnh trong clip, cô gái nằm trên tấm bạt đặt trên đường, người này vẫn còn cử động và có một số người đứng xung quanh. Liền đó, cô gái được quấn một tấm bạt rồi đưa lên ô tô chở đi cấp cứu. Đoạn clip này ghi nhận nhiều bình luận, ý kiến trái chiều.

Cùng ngày (10.8), lãnh đạo UBND P.An Lạc A cho biết Công an P.An Lạc A đã có báo cáo về việc này. Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 6.8, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Dương Vương, hướng từ ngã tư Da Sà ra vòng xoay Mũi Tàu. Khi đến trước nhà số 92 An Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm với chị N.T.M.C. (19 tuổi, sống lang thang) đang đi bộ qua đường.

Thực hư vụ việc cô gái bị quấn bạt khiêng lên xe giữa dịch Covid-19

Khi xảy ra va chạm, chị C. không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần. Cú va chạm khiến chị C. bị gãy cổ chân bên phải. Sau đó, người thanh niên rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, công an phường đã phối hợp Hội phụ nữ phường đến mặc đồ cho chị C. tại đường 2B - Đường số 7. Qua test nhanh, chị C. có kết quả âm tính với Covid-19

Công an P.An Lạc A cũng đã đưa nạn nhân C. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do không có cán thương nên đã dùng bạt quấn cố định chân và người nạn nhân bị thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn để xử lý theo pháp luật.