TP.HCM: Công an Q.12 chuyển trạng thái kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Theo Công an Q.12, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, chuyển sang trạng thái tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự , từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.10.