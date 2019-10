TP.HCM: Công an truy lùng gã 'thợ hồ' ngang nhiên trộm xe ở chung cư cao cấp

Phi vụ trộm xe của gã 'thợ hồ'

Video tên trộm xe PCX thản nhiên vượt barie dưới hầm chung cư gây xôn xao

“Sáng hôm đó tôi định lấy xe máy đi làm nhưng do có việc gấp tôi phải để lại và dùng phương tiện khác. Lúc 11 giờ, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người xưng là bảo vệ tòa nhà Orchard Parkvie mà tôi đang ở, thông báo là bị trộm đột nhập vào lấy xe . Tôi hơi bất ngờ vì làm sao tên trộm lại có thể qua mặt được lực lượng hùng hậu ở đây. Tuy nhiên, rất tiếc lại là sự thật", ông Q. bức xúc nói.

"Sau đó, tôi đã đến cơ quan công an trình báo và làm những thủ tục cần thiết theo yêu cầu. Tôi rất mong bắt được kẻ trộm lộng hành này để nhận lại tài sản hoặc nếu không thì đơn vị trông giữ xe phải bồi thường lại chiếc xe PCX tôi đã mua có giá 60 triệu đồng”, ông Q. nói thêm.

Chung cư cao cấp Orchard Parkview bị tên trộm ngang nhiên đột nhập giữa ban ngày

Hình ảnh trích xuất camera của chung cư cao cấp cho thấy sáng 7.10, có một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đi xe tay ga hiệu @Stream vào hầm B1 của chung cư. Sau khi loay hoay dò hỏi, người này nói với bảo vệ là thợ hồ vào kiểm tra công trình, rồi đột nhập vào hầm xe và lấy trộm xe tay ga hiệu PCX BKS 59S2 - 036.46 của ông N.C.Q.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy nghi can trộm bẻ khóa xe PXC và nổ máy chạy trong thời gian rất ngắn.

Loay hoay đi tìm "hàng"

Bị nghi ngờ sử dụng thẻ giả, tên trộm cúi gập người bỏ chạy

Cúi gập người, chui qua barie bỏ chạy

Khi đến điểm quẹt thẻ, do đưa phiếu giữ xe có điểm hơi khác thường nên lợi dụng lúc nhân viên đang trao đổi qua bộ đàm với nhân viên an ninh, nam thanh niên nhanh chóng cúi gập người, lái xe chui qua barie tẩu thoát. Các nhân viên bảo vệ chung cư cao cấp Orchard Parkview cố gắng chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Theo ghi nhận ban đầu, mặc dù có quy định mọi người đi xe máy vào chung cư này phải tháo khẩu trang, nhưng nam thanh niên này nêu lý do mặt bị thương nên chỉ kéo một nửa để tránh bị phát hiện.

Xe máy mà nghi can trộm xe PCX bỏ lại ở bãi xe của chung cư Orchard Parkview

Theo ông N.C.Q, sau khi vụ mất xe xảy ra, thì Trưởng ban quản lý chung cư cao cấp Orchard Parkview cùng Công ty Việt An (đơn vị đối tác bãi giữ xe) đã có buổi làm việc với ông. Ông N.C.Q đã đề nghị các bên liên quan phối hợp cùng cơ quan công an sớm truy tìm nghi can của vụ trộm, nhằm sớm nhận lại tài sản, hoặc có hướng đền bù thỏa đáng để có điều kiện mua xe mới đi làm.