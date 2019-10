Tên trộm táo tợn vào tầng hầm chung cư cao cấp Orchard ParkView trộm xe

Ngày 7.10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một tên trộm xe máy hết sức táo tợn tại tầng hầm của chung cư Orchard ParkView nằm trên đường Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Vụ việc được camera an ninh ghi lại lúc 9 giờ 10 ngày 7.10, đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy đến barie bảo vệ để đưa thẻ xe. Nhân lúc nữ bảo vệ mất cảnh giác, tên trộm cho xe vượt barie rồi tẩu thoát trước sự chứng kiến của nhiều người. Thấy vậy, nữ bảo vệ hô hoán và đuổi theo nhưng bất thành.

Chiều 7.10, PV Thanh Niên đến chung cư Orchard ParkView (Q.Phú Nhuận) để tìm hiểu sự việc tên trộm táo tợn xuống hầm chung cư này để trộm xe máy.

Một bảo vệ tại chung cư này cho biết tên trộm quá nhanh và manh động nên không kịp truy bắt," Tên trộm bịt khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, tuy nhiên trước đó tên trộm có lấy cớ là thợ xây dựng nên bảo vệ tầng hầm cho vào”, một bảo vệ cho biết.

Một số bảo vệ tại chung cư cũng cho biết có khả năng tên trộm này đã đổi biển số xe rồi tẩu thoát. Cũng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chiếc xe bị mất hiệu PCX BS 59S2 - 03646 của một người tên Q. sống tại chung cư.

Trả lời về vụ việc trên, Ban quản lý (BQL) chung cư Orchard ParkView cho biết vụ việc chưa rõ thông tin cụ thể nên chưa thể cung cấp với báo chí và yêu cầu PV đến Công an P.9 hỏi thêm thông tin. Khi yêu cầu được gặp đại diện phía bộ phận an ninh tại chung cư để xác nhận thông tin thì BQL lấy lý do “người phụ trách đang bận việc nên không thể tiếp”.