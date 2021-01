TP.HCM: Công an truy xét người 'hôi của' vụ cô gái làm rớt 30 triệu

Liên quan vụ cô gái làm rớt 30 triệu đồng xuống đường bị người dân xung quanh và một số người đi đường chạy đến “hôi của” thay vì trả lại giúp cô gái nhặt lại tiền, chiều 30.1, Công an P.Tân Hưng (Q.7) cho biết đã chuyển vụ việc lên Công an Q.7 để tiếp tục điều tra, truy xét những người liên quan.

Cũng theo Công an P.Tân Hưng, khi nhận được thông tin vụ việc từ nạn nhân, Công an phường đã xuống hiện trường lấy lời khai và yêu cầu một người phụ nữ bán nước trả lại số tiền cho nạn nhân. Sau thời gian thuyết phục, người phụ nữ này đã đồng ý trả lại 4 triệu đã nhặt được. Đối với những người còn lại được camera an ninh ghi nhận, Công an P.Tân Hưng bàn giao toàn bộ cho Công an Q.7 tiếp tục xử lý.