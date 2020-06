TP.HCM: Doanh nhân sử dụng 'súng đồ chơi' đe dọa bảo vệ cao ốc PNTechcons

Sáng 16.6, bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng, Chủ tịch UBND P.7 (Q.Phú Nhuận), cùng Ban Quản trị, Ban Quản lý cao ốc PNTechcons thông tin với Thanh Niên về vụ một cư dân ở cao ốc PNTechcons dí vật giống súng vào đầu và đánh bảo vệ của cao ốc.

Qua đó, công an tiến hành lập biên bản về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo Nghị định 167-2013/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị xử phạt 5 - 10 triệu đồng. “Đối với mức phạt trung bình là 7,5 triệu đồng sẽ không thuộc thẩm quyền của phường xử phạt. Hồ sơ sẽ được chuyển lên Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục xử lý”, bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng thông tin.

Trước đó, theo thông báo từ Ban Quản trị cao ốc PNTechcons gửi Công an P.7, Q.Phú Nhuận và cư dân cao ốc, lúc 0 giờ 30 ngày 11.6, tại sảnh C, đã xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy (cư dân chung cư) và ông Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ tại cao ốc). Ông Thủy trong tình trạng say rượu không kiểm soát được hành vi, cho rằng ông Hùng đã không bấm thang máy khi thấy mình về nên lớn tiếng quát mắng. Sau đó, ông Thủy lên nhà lấy khẩu súng quay lại sảnh, lắp đạn đe dọa, túm tóc và đánh ông Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc được camera an ninh tại tòa nhà ghi lại.