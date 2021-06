TP.HCM: F3 thành F0, Bệnh viện Q.Gò Vấp phải tạm ngưng hoạt động

6 phòng khám xin tạm ngưng hoạt động phòng Covid-19 Ngày 3.6, BHXH TP.HCM thông báo có 6 phòng khám gửi văn bản cho cơ quan BHXH về việc tạm ngưng hoạt động do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hạn chế lây lan dịch bệnh. Theo đó, 6 phòng khám gồm: Phòng khám đa khoa Khánh Tâm (thuộc Công ty TNHH y tế Thu An Khánh - H.Nhà Bè); Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH chẩn đoán y khoa Tâm Phúc - Q.Gò Vấp), Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhơn Tâm - H.Củ Chi); Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH y khoa quốc tế Thiện Phúc - H.Củ Chi); Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phong Tâm Phúc - Q.Bình Tân); Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa quốc tế An Phú – Q.2). 6 phòng khám trên xin tạm ngưng hoạt động phòng Covid-19, BHXH đề nghị bệnh nhân BHYT đăng ký ở 6 phòng khám này đến bệnh viện quận huyện, phòng khám khác khám chữa bệnh, vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT