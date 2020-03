TP.HCM giảm 60% số chuyến xe khách liên tỉnh, chỉ được chở không quá 20 người

Taxi và xe công nghệ vẫn được hoạt động nhưng khách bắt buộc phải khai báo y tế , tài xế có quyền từ chối đối với những người không chấp hành. Cơ quan y tế khuyến cáo tài xế hạn chế bật máy lạnh, nếu mở phải bật trên 26 độ C.

Về hệ thống vận tải công cộng, tất cả xe buýt liên tỉnh từ TP.HCM đi các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An... tạm ngưng từ 0 giờ đêm 2 8.3 . Đồng thời, TP.HCM ngưng hoạt động 54/132 tuyến xe buýt có sản lượng hành khách đi lại không cao và chạy dọc các tuyến đầu mối như trường học, khu vui chơi. Các tuyến được tiếp tục hoạt động phải điều thời gian chạy, giảm 50% số chuyến so với ngày thường. Mỗi chuyến không chở quá 20 hành khách, không quá 50 công suất thiết kế, hạn chế bật máy lạnh, nếu bật phải đến trên 26 độ C.