TP.HCM: Giúp người dân hiểu nguy cơ, biết phòng chống virus corona

Đến 17 giờ ngày 31.1, các lực lượng công an vẫn đang túc trực tại khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An, Củ Chi (TP.HCM), nơi được cho là nghi can Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi đang lẩn trốn