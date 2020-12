TP.HCM: Hỗn chiến tại AEON Tân Phú, công an nổ súng trấn áp

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 6.12, một vụ hỗn chiến giữa nhân viên mặc áo trắng trong trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Tân Phú Celadon và nhóm người (cả nam và nữ) mặc thường phục tại cổng B của trung tâm (thuộc P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Vụ hỗn chiến khiến hàng trăm người dân tại TTTM hoảng hốt bỏ chạy. Vụ việc cũng được nhiều người dân chứng kiến dùng điện thoại ghi lại cảnh 2 nhóm này ẩu đả. Tuy nhiên, chỉ đến khi có xảy ra hỗn chiến, nhiều người hiếu kỳ mới bắt đầu hoảng hốt tản ra nơi an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Q.Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường xử lý vụ việc, đưa những người liên quan về làm việc.

Hai nhóm này cũng xảy ra ẩu đả tại khu bãi xe của TTTM AEON Tân Phú. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng lượng chức năng đến hiện trường, phong tỏa, tạm giữ nhiều người liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Thời điểm lực lượng chức năng đến xử lý, nhiều clip cũng ghi lại được cảnh công an dùng súng bắn chỉ thiên, trấn áp nhóm hỗn chiến

Sau vụ hỗn chiến, trung tâm thương mại đã tạm đóng cửa ẢNH: TRẦN AN

Đến hơn 23 giờ cùng ngày (6.12), nhiều người dân vẫn đang tập trung trước cổng TTTM AEON Tân Phú bàn tán vụ việc. Được biết vụ hỗn chiến có xảy ra thương tích. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) cho biết có vụ việc ẩu đả xảy ra tại trung tâm, những người liên quan đã đưa về trụ sở làm việc. Hiện Công an P.Sơn Kỳ đang lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho công an Q.Tân Phú tiếp tục xử lý.