TP.HCM: Lời kể của cô gái bị 2 tên cướp ép xe, xịt hơi cay, cướp tài sản

Chị Trang cho biết rạng sáng 13.12, khi đi sinh nhật bạn về gần đến nhà thì phát hiện 1 xe máy từ phía sau chạy tới, áp sát xe của chị Trang và một người hô lớn: “Dừng lại! Cho kiểm tra giấy tờ!”. “Lúc đấy tôi nghĩ là công an kiểm tra giấy tờ nên dừng lại. Tôi cũng về cách nhà còn vài chục mét nên không nghĩ gì nhiều. Vừa dừng thì một tên cướp xịt hơi cay vào mặt, tôi không nhìn thấy được gì nữa”, chị Trang kể lại.

Theo nạn nhân, số tài sản bị cướp vào rạng sáng 13.12 gồm tiền mặt 4 triệu, 1 lắc tay trị giá khoảng 12 triệu, 1 đồng hồ trị giá 3,5 triệu, 1 xe máy hiệu Atila cùng một số giấy tờ quan trọng khác. “Mình không sao là tốt rồi, giờ xem lại clip tôi vẫn còn sợ. Cũng may số tài sản gồm lắc tay, đồng hồ và xe máy được tìm lại”, chị Trang nói thêm.

Sáng 16.12, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình phối hợp với Công an H.Hóc Môn bắt giữ Nguyễn Bá Dương (22 tuổi, ngụ Q.12) tại một khách sạn tại H.Hóc Môn. Dương là nghi can liên quan 2 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn Q.Tân Bình và Q.12.