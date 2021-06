TP.HCM: 'Mắc kẹt' khi Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành bất ngờ phong tỏa

Sáng 19.6, lực lượng chức năng bất ngờ tạm phong tỏa tòa nhà siêu thị Big C Miền Đông số 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM . Nhiều người dân khi đến mua hàng trong sáng 19.6 bất ngờ "mắc kẹt".

Thấp thỏm chờ tin vợ khi Big C Tô Hiến Thành tạm đóng cửa vì Covid-19

Theo quan sát của chúng tôi, hiện siêu thị Big C Miền Đông đang trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cả 3 cổng ra vào tòa nhà Big C Tô Hiến Thành đều đã đóng kín, lực lượng công an có mặt chốt trực tại cổng, người dân không thể ra hay vào đây.