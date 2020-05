TP.HCM: Mỏi mòn ngóng tiền hỗ trợ

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày điền thông tin vào tờ khai nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , bà Nguyễn Thị Thu Hương (quê Bến Tre, tạm trú P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) vẫn chưa nhận được phản hồi nào của địa phương.

Ông Trần Văn Tú (chồng bà Hương) cho biết thời gian qua chỉ nhận được hỗ trợ bằng hiện vật, như: mì gói, gạo... Bản thân ông Tú cũng bị mất việc do công ty thu hẹp quy mô, nhưng ông không làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần mà muốn tìm công việc mới rồi nối thời gian đóng BHXH để nhận lương hưu sau này.

Những trường hợp như bà Hương không phải hiếm, bởi theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đến ngày 28.5, trong số 7.040 NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động (LĐ) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, TP.HCM mới chi hỗ trợ cho 232 người. Tương tự, đối với NLĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không lương, TP cũng mới chi hỗ trợ cho 6.225/55.533 (11,2%) NLĐ. Còn đối với NLĐ tự do, toàn TP có gần 284.000 người nhưng mới chỉ có hơn 22.000 người (7,8%) được nhận hỗ trợ. Các quận huyện có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Q.1, H.Nhà Bè...; riêng H.Hóc Môn và H.Bình Chánh chưa giải quyết cho trường hợp nào.

Tại Q.Bình Tân, mới có 9 NLĐ của 2 doanh nghiệp (DN) được nhận hỗ trợ; quận đang hướng dẫn 166 DN làm thủ tục cho gần 1.600 NLĐ nhận hỗ trợ. Đối với giáo viên, nhân viên trường mầm non và nhóm trẻ gia đình, quận đã chi hỗ trợ cho 179 giáo viên, nhân viên của 22 trường mầm non và nhóm trẻ gia đình; đồng thời đang thẩm định 211 hồ sơ khác. Dù có gần 15.000 NLĐ tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng số hồ sơ được giải quyết vẫn còn rất thấp.