TP.HCM nói gì về đất Thủ Thiêm “rẻ không thể tưởng” ?

Ngày 17.9, theo khảo sát của PV Thanh Niên, giá thị trường nhà đất (rao bán công khai) khu vực lân cận Thủ Thiêm rất cao. Đơn cử, đường Lương Định Của (P.An Phú) khoảng 260 - 300 triệu đồng/m2; đường Trần

Não (P.Bình An) khoảng 300 triệu/m; khu đô thị An Phú - An Khánh (P.An Phú) giá thấp nhất khoảng 130 triệu đồng/m, cao nhất khoảng 300 triệu đồng/m... Còn ngay trong Thủ Thiêm, giá căn hộ cao cấp cũng đã dao động khoảng 60 - 100 triệu đồng/m; chung cư tái định cư khoảng trên dưới 40 triệu đồng/m