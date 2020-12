TP.HCM phong tỏa chung cư vì ca Covid-19 nhập cảnh trái phép

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bệnh nhân (BN) 1440 (từ Myanmar qua Thái Lan, Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và về Vĩnh Long) ra cộng đồng là khá thấp, nhưng mối lo từ ca nhiễm N.Q.H (23 tuổi, là BN 1451) vẫn còn nguy cơ cao. Lực lượng y tế đã cách ly hơn 60 trường hợp F1 của ca nhiễm này. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung; đồng thời ngưng hoạt động các nơi mà BN đi qua và khử trùng theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết liên quan BN 1440 nhập cảnh trái phép, có 4 người về TP.HCM, trong đó có một ca nhiễm Covid-19 là N.Q.H. Đối với 3 người còn lại, có 2 người (ở Q.1 và H.Hóc Môn) âm tính với Covid-19 và một người về Q.9 vẫn chưa xác định được đang ở đâu để lấy mẫu xét nghiệm. “Phải khẩn trương và quyết liệt truy vết đối với trường hợp này”, ông Phong yêu cầu.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh công tác điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, đảm bảo có kết quả trong ngày nhằm giảm áp lực tâm lý cho người có nguy cơ.

Chiều 28.12, đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết liên quan BN 1440 (L.T.T, 32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long), cơ quan công an sẽ làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo và yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo các quy định pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ thông tin của ngành chức năng An Giang, khi xe anh T. đến địa bàn xã Trường Khánh, H.Long Phú, Sóc Trăng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Phương tiện, tài xế cùng 8 người khách trên xe bị tạm giữ tại Trạm y tế xã Trường Khánh, sau đó chuyển đến khu cách ly tập trung ở H.Long Phú để kiểm tra dịch tễ, lấy mẫu.

Ngày 28.12, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, triệu tập cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này sau khi có thông tin BN 1440 trong quá trình di chuyển có ghé TP.Tân An.

Theo Công an tỉnh Long An, qua trích xuất camera an ninh phát hiện BN 1440 từng xuất hiện tại ngã tư tuyến tránh QL1 (thuộc P.4, TP.Tân An) vào khoảng 6 giờ ngày 24.12. Qua quá trình truy vết đã xác định được 1 người chạy xe ôm chở BN 1440 cùng một phụ nữ từ đầu đường dẫn vào Trạm thu phí Tân An về địa điểm trên tuyến tránh QL1. Hiện Sở Y tế Long An đã xác định thông tin người chạy xe ôm và đang tiếp tục điều tra thêm các trường hợp có tiếp xúc với người này để cách ly.