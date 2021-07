TP.HCM: 'Rồng rắn' từ bệnh viện ra đường, chờ xét nghiệm Covid-19 mong lấy 'giấy thông hành'

Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét từ khu vực lấy mẫu xét nghiệm ra đường Nguyễn Thái Sơn (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Trong số đó, nhiều người đã đến xếp hàng lần thứ hai vì trước đó không được xét nghiệm do bệnh viện quá tải khu vực lấy mẫu.

Số lượng người đến đăng ký xét nghiệm quá đông khiến Bệnh viện quân y 175 phải mở cả khu vực khám sàng sọc và cổng lớn dành cho ô tô lưu thông để cho người dân xếp hàng chờ lấy mẫu. Nhân viên y tế bệnh viện phải liên tục phát loa yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ quy tắc 5K và hạn chế giao tiếp tại khu vực chờ lấy mẫu.

Chị Nguyễn Thị Thúy (31 tuổi, nhân viên làm việc tại siêu thị ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết sáng 6.7, chị đến xếp hàng chờ vào làm xét nghiệm nhưng do bệnh viện quá tải nên chị phải quay về. Đầu giờ chiều chị quay lại để xếp hàng tiếp thì đã thấy hàng trăm người cũng đang chờ để được xét nghiệm. "Xếp hàng chờ hơn một tiếng thì tôi cũng may mắn được vào lấy mẫu xét nghiệm . Giờ có kết quả âm tính rồi cũng vui lắm. Do siêu thị bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới cho vào làm nên phải chấp nhận tốn tiền đi xét nghiệm dịch vụ thôi", chị Thúy chia sẻ.