TP.HCM số hóa 'mắt thần': Phòng chống tội phạm hiệu quả

Rất nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM như Q.1, Q.5, Q.10, Q.12... đã xây dựng hệ thống trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh; và khi đi vào hoạt động mang lại nhiều hiệu quả, đặc biệt trong việc phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ổn định hơn.

Dùng “mắt thần” để kiểm chứng

Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.5 cho biết, tháng 12.2016, Q.5 thành lập trung tâm giám sát camera an ninh trên địa bàn quận nhằm kết nối nguồn thông tin hình ảnh từ hệ thống camera, đặc biệt là phục vụ trong công tác đảm bảo an ninh khu vực. Theo đó, hệ thống camera này sử dụng phần mềm chuyên dụng có chức năng rà soát, khoanh vùng, hiển thị hình ảnh từ camera tại các địa điểm có thông tin về an ninh trật tự (ANTT). Hệ thống này có tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về ANTT, trật tự đô thị và tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Vị này cho biết, hiện nay tại trung tâm giám sát được lực lượng an ninh túc trực 24/7. Mục tiêu giám sát camera để theo dõi điểm nào mất ANTT thì cho cán bộ đến xử lý; phải ngăn chặn tội phạm ngay từ đầu. Ngoài việc nhận thông báo từ hệ thống camera an ninh , với các trường hợp người dân gửi thông tin phản ánh, quận cũng sẽ dùng “mắt thần” để kiểm chứng, xác minh thông tin và xử lý.

Không chỉ Q.5 mà nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM cũng xây dựng trung tâm điều hành và giám sát ANTT. Theo Công an TP.HCM, Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Q.1 đã tích hợp được trên 1.100 “mắt thần” camera an ninh và 128 đầu thu. Năm 2018, hệ thống camera an ninh thông minh Q.1 phát hiện và gửi 7.231 tin nhắn cảnh báo; năm 2019 gửi 7.515 tin nhắn cảnh báo về ANTT, an toàn giao thông. Công an TP đánh giá nhờ hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo trật tự công cộng.

Tích hợp hệ điều hành đô thị thông minh

Công an Q.10 cho biết, quận đã lắp đặt 45 camera tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn và tích hợp 345 camera hiện có do công an 15 phường quản lý vào hệ thống chung của Trung tâm điều hành và quan sát hình ảnh ANTT tại Công an quận. Trung tâm đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác điều tra, phát hiện xử lý vi phạm, chỉ trong năm 2019, qua trích xuất camera đã giúp lực lượng công an quận phát hiện xử lý 26 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản, bắt giữ 26 đối tượng. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện 7 vụ, 26 đối tượng (ma túy, tổ chức đá gà...), phát hiện 162 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND Q.10, cho biết thời gian tới Q.10 sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ( công nghệ AI) để tự động hóa giám sát và phát cảnh báo tình huống tụ tập đông người, ùn tắc giao thông, cháy nổ... cho cán bộ trực ban để kịp báo cáo cho Ban chỉ huy công an quận và TP. Q.10 cũng sẽ lắp tiếp 62 camera trên các tuyến đường trọng điểm, gắn định vị ở các xe tuần tra giao thông, chia sẻ hình ảnh về UBND quận để tích hợp hệ điều hành đô thị thông minh

Đại tá Vũ Hoàng Kiên (nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) cũng đánh giá, trên thực tế hàng loạt vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản cho đến trọng án được khám phá nhờ dữ liệu hình ảnh camera mà người dân cung cấp hoặc hình ảnh trích lục camera. “Mắt thần” không những giúp cơ quan công an phá án mà còn giúp tình hình ANTT trở nên tốt hơn. Nhiều khu vực trước đây phức tạp về ANTT nhưng khi có camera thì tình trạng giảm hẳn.