Đô thị thông minh lấy dân làm trung tâm

Còn tại quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu , Chủ tịch UBND quận, cho biết ngoài tương tác với người dân qua đường dây nóng của UBND và công an thì quận cũng lập kênh Facebook, Zalo để tiếp nhận thông tin của người dân. Ở lĩnh vực quản lý đô thị, quận đã ứng dụng ảnh viễn thám so sánh sự biến đổi của các công trình để xác định công trình đó có giấy phép hay không; cung cấp bản vẽ các mẫu nhà để người dân lựa chọn trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Ở lĩnh vực an ninh trật tự, hơn 1.000 camera quan sát được kết nối về phường, nén dữ liệu rồi gửi về Công an Q.12 phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, quận cũng đã thu thập dữ liệu dân cư của hơn 620.000 người, số hóa dữ liệu về giáo dục , y tế, nhà vệ sinh trên địa bàn.