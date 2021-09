TP.HCM: Tập trung hỗ trợ người lao động ngừng việc, hoãn việc tại các doanh nghiệp

Từ đầu tháng 7 tới nay, TP.HCM triển khai song song Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Tại hội nghị giám sát về các chính sách hỗ trợ do Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM tổ chức sáng 23.9, Sở LĐ-TB-XH cho hay, đến nay, TP.HCM cơ bản đã hoàn thành các chính sách hỗ trợ như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất... Đồng thời, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho lao động tự do với số lượng thống kê hơn 1 triệu lượt người cơ bản đã hoàn thành xong đợt 1, còn đợt 2 vẫn đang gấp rút chi trả.

Hay ở chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, quy định rõ điều kiện nhận hỗ trợ là người lao động “làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo điều 3 Điều 99 Bộ luật Lao động (ngừng việc do dịch bệnh - PV) và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên”.

Tuy nhiên, giữa tháng 7, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH) cũng có ban hành công văn về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19, trong đó quy định đối tượng là “người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” và “người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được” nên nhiều đơn vị, địa phương thắc mắc liệu các đối tượng mà Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn trong công văn này, nhưng không có quy định tại Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì có được xem là đủ điều kiện để giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc theo quy định tại Nghị quyết 68 hay không.