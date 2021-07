TP.HCM: Thực hư người phụ nữ 'náo loạn' tại chốt kiểm soát dịch Q.Bình Tân

Ngày 29.7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ chở theo cháu nhỏ đòi “thông chốt” kiểm soát trên địa bàn Q.Bình Tân (TP.HCM).

Theo nội dung từ clip, khi đến chốt kiểm soát, người phụ nữ không chấp hành quy định xuất trình giấy tờ chứng minh ra đường cần thiết mà lớn tiếng quát nạt và dùng những lời lẽ thô tục với tổ công tác.

Khi cán bộ công an trực chốt hỏi: “Chị ra đường để làm gì ? TP.HCM đang giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng nên người dân ra đường phải có lý do chính đáng”. Người phụ nữ lớn tiếng cho rằng “Mình ra đường thì không ai có quyền hỏi” và bồi thêm: “Chừng nào đi gây tội ác thì hãy phạt, không cần giải thích cho mày (cán bộ công an – PV)”. Một chiến sĩ công an nhắc nhở: “Chị nói như vậy là không đúng, là vi phạm pháp luật” nhưng chị này vẫn lớn tiếng dùng lời lẽ xúc phạm cán bộ trực chốt.

Một lúc sau, lực lượng công an địa phương tăng cường đến phối hợp giải quyết, một cán bộ tiếp tục giải thích: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid -19 khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đề nghị chị chấp hành lực lượng chức năng. Nếu mà chị xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ là chị vi phạm pháp luật, tôi mời chị về phường, chị không về sẽ khống chế”.

Mặc dù đã liên tục giải thích, tuy nhiên người phụ nữ nãy vẫn cố cãi và xưng hô “mày - tao” với tổ công tác và khẳng định: “Tao không đi đâu hết, tao không phải tội phạm. Mày nghĩ mày mạnh hơn tao thì cứ làm!”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 26.7 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cầu Tân Thới Nhất 8. Người “náo loạn” tại chốt kiểm soát tên D. (khoảng 41 tuổi, trú Q.12).

Thời điểm trên, Công an P.Bình Hưng Hòa nhận được tin báo về vụ việc trên nên đến xử lý. Tại đây, bà D. không chấp hành còn chửi bới lăng mạ tổ công tác nên Công an P.Bình Hưng Hòa đã đưa người này về phường làm việc nhưng bà D. không hợp tác. Tổ công tác buộc khống chế, đưa bà D. về phường xử lý, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới và không hợp tác.

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 25.7, bà D. cũng đi đến chốt kiểm soát này để “quậy”. Theo nguồn tin của Thanh Niên, hiện vụ việc đã được chuyển lên Đội Điều tra tổng hợp, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tiếp tục xử lý.