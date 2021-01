TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô 'khủng'

Ngày 22.1, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với 6 người liên quan đến hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả ” là thuốc bảo vệ thực vật. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.