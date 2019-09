TP.HCM vẫn còn nhiều cuộc họp tốn... giấy

Trước đó, sau thời gian chuẩn bị, ngày 25.6, UBND TP.HCM công bố triển khai ứng dụng “phòng họp không giấy ” do Tập đoàn bưu chính viễn thông VN (VNPT) phát triển hỗ trợ TP xây dựng đô thị thông minh.

Phát biểu tại buổi công bố “phòng họp không giấy”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay không thể chuyển ngay sang “họp không giấy” mà lộ trình ban đầu “họp ít giấy”, về sau sẽ “họp không giấy”. Sau buổi công bố, UBND TP tổ chức tập huấn cho lãnh đạo chủ chốt UBND TP, sở ngành và quận, huyện. Mới đây mô hình họp này cũng được áp dụng tại kỳ họp HĐND TP và giúp tiết kiệm 110 triệu đồng văn phòng phẩm, in ấn tài liệu cho 3 ngày họp.

Tuy vậy, mô hình “phòng họp không giấy” lại không được suôn sẻ khi triển khai ngay tại UBND TP. Cụ thể, tại cuộc họp ngày 19.7 về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở Văn phòng UBND TP về khâu chuẩn bị. Lý do, cuộc họp có nhiều ĐB trong khi số lượng máy tính bảng khá hạn chế nên nhiều người không có máy để đọc những tài liệu không thể đọc qua điện thoại thông minh. Gần đây nhất, buổi họp về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng TP tháng 8.2019 (ngày 30.8) có khoảng 40 ĐB dự vẫn phải đọc nhiều tài liệu, văn bản bằng giấy.

Thấy các ĐB đọc tài liệu giấy, ông Nguyễn Thành Phong phân trần việc không thể “họp không giấy” do có trục trặc liên quan đến phần mềm và mạng ở trụ sở UBND TP. “Tôi phải nói để sở ngành, quận, huyện hiểu chứ không lại nói UBND TP nói một đường mà làm một nẻo”, ông Phong nói và cho biết thêm với mô hình “nhắc việc thông minh” cũng do VNPT xây dựng, nhiều lần ông nhắn mà bên dưới không phản hồi. Đến khi cho kiểm tra lại mới biết do lỗi phần mềm.