Trả lại không gian biển cho dân: Bài học từ Đà Nẵng

Trước khi bị Công an TP. Cần Thơ phối hợp Bộ Công an bắt giữ do liên quan vụ đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt, Trần Công Xuân được cho là “trùm bảo kê” việc bốc vác ở thủ phủ kinh doanh lúa gạo miền Tây.