Trái tim nồng ở Bông Frăo

Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ ở làng Phung, xã Biển Hồ, TP.Pleiku (Gia Lai), anh Y Ploi say sưa nắn từng thế tay non nớt cho những trẻ em nghèo đang học lớp guitar miễn phí. Nuôi trẻ bị bỏ rơi, dạy đàn cùng nhiều việc nhân nghĩa khác, anh đều xem là “bình thường”! Chỉ mới 35 tuổi nhưng anh Y Ploi ở làng Bông Frăo (xã An Phú, TP. Pleiku ) đã viết nên nhiều câu chuyện đẹp từ buôn làng , từ đồng đất quê hương mình.