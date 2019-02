Trấn áp tội phạm để người dân đón tết bình yên

Tấn công hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho hay trước, trong và sau tết, Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng đồng bộ để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) với nhiều kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm , an toàn giao thông (ATGT) và PCCC. Quân số huy động 100% và luôn đảm bảo 24/24 để ứng trực khi có sự cố xảy ra.

Theo thượng tá Lâm, các tổ công tác 363 trong dịp Tết Nguyên đán vẫn duy trì quân số, ca kíp như ban đầu (12 cán bộ chiến sĩ/tổ). Tuy nhiên sẽ có điều chỉnh thường xuyên về tuyến, địa bàn cho phù hợp.

Công an TP cũng sẽ tập trung đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức hoạt động bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp; các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại các nhà hàng, vũ trường, bar…; các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án và các hành vi liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đối với hoạt động cho vay theo kiểu “tín dụng đen”, công an TP sẽ rà soát, xác minh các số điện thoại quảng cáo trên các tờ rơi, dán trên tường, trụ điện, nơi công cộng hoặc các khu dân cư và các vụ việc khủng bố bằng tin nhắn, tạt chất bẩn, đập phá nhà cửa... có liên quan đến các đối tượng, băng nhóm nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng để điều tra xử lý.

Công an TP cũng mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân. Trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các địa bàn giao thông phức tạp đặc biệt, như: cụm ngoại thành, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, các kho bãi hàng hóa… sẽ được bố trí lực lượng CSGT để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện, xử lý ngay các hành vi vi phạm ngay từ nơi xuất phát hoặc các sự cố giao thông nghiêm trọng.

Ngoài ra, công an TP tiếp tục phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe có sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích. Xử lý nghiêm việc tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng; tăng cường tuần tra, xử lý, giải tỏa không để phát sinh các tụ điểm “xe dù”, “bến cóc”, xe khách hoạt động trái phép.

Lực lượng 911 tăng cường trấn áp tội phạm

Chiều 31.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho hay từ đêm 31.1, lực lượng 911 bắt đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, sau khi điều chuyển Trưởng công an P.Vĩnh Trung về Công an Q.Thanh Khê do không phối hợp với lực lượng 911 trong xử lý nghi phạm, Công an TP đã quán triệt lại quy chế phối hợp của lực lượng với địa phương. “Khi lực lượng yêu cầu, địa phương phải khẩn trương có mặt. Sau khi tiếp nhận thì sàng lọc, lập hồ sơ và tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền”, đại tá Lê Ngọc Hai nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra đêm 8394 cũng được yêu cầu tăng cường nhiệm vụ dịp tết, là lực lượng đắc lực, vai trò “tai mắt” của công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật của từng địa phương.