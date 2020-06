Trắng đêm phong tỏa đèo Hải Vân truy tìm kẻ giết người vượt ngục

Thông tin từ Kiểm soát Quân sự Quân khi 5 (QK5) cho biết, đến 6 giờ sáng nay 5.6 vẫn chưa bắt được phạm nhân Sự, các mũi trinh sát vẫn đang truy tìm kẻ vượt ngục.

Rạng sáng 5.6, Cảnh sát cơ động, CSGT, Công an TP. Đà Nẵng vẫn còn phong tỏa đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để truy tìm kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đêm 4.6 rạng sáng 5.6, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều điểm chốt chặn, phong tỏa đèo Hải Vân để truy bắt kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự . Tại hiện trường, nơi phạm nhân Sự bỏ lại xe máy khi bị lực lượng CSGT truy đuổi, trốn chạy vào rừng, lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để triển khai truy bắt. Được biết, lực lượng Kiểm soát Quân sự QK5 phối hợp với Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng chia ra nhiều mũi, truy bắt Sự.

Hiện trường nơi phạm nhân Sự bỏ xe máy chạy trốn vào rừng tại đèo Hải Vân ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiều chốt chặn được bố trí dày đặc trên đèo Hải Vân, đến rạng sáng nay 5.6, CSGT kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua lại đèo ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng CSGT yêu cầu người dân đạp xe tập thể dục tại đèo Hải Vân không được lên đèo ẢNH: HUY ĐẠT

Từ đêm 4.6 đến sáng nay 5.6, lực lượng chức năng vẫn chốt chặn, phong tỏa đèo Hải Vân truy tìm kẻ giết người vượt ẢNH: HUY ĐẠT

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường truy tìm phạm nhân vượt ngục ẢNH: HUY ĐẠT

Công an Q.Liên Chiểu cho biết, trong đêm 4.6, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Công an Q.Liên Chiểu, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự chốt chặn đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) tuần tra tại đèo Hải Vân ẢNH: HUY ĐẠT

Xuyên đêm chốt chặn tại đèo Hải Vân ẢNH: HUY ĐẠT

Chó nghiệp vụ được đưa đến truy tìm phạm nhân ẢNH: HUY ĐẠT