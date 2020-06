Chốt chặn tại đèo Hải Vân vây bắt kẻ giết người vuợt ngục ở Quảng Ngãi

Trao đổi với Thanh Niên, Công an Q.Liên Chiểu cho biết, sáng 4.6, tổ công tác của trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Công an quận Liên Chiểu, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự chốt chặn tại nhiều khu vực phía bắc TP.Đà Nẵng để truy bắt đối tượng bị truy nã nguy hiểm là Triệu Quân Sự.