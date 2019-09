Tranh chấp 'đất vàng' cạnh Phú Mỹ Hưng: Vì sao tòa tuyên hủy giao dịch chuyển nhượng?

Theo đơn khởi kiện của HDTC, ngày 30.8.2007, VK Housing (liên doanh gồm 3 đối tác: HDTC, 2 đối tác Hàn Quốc là P&D Korea Co., Ltd (P&D) và Lucky Vietnam Construction Co., Ltd (LVC)) được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 để làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao tầng Sài Gòn Castle (hiện tên dự án đổi thành The Mark) trên khu “ đất vàng ” diện tích hơn 29.000 mtại khu dân cư Tân Mỹ, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú (Q7) với tổng vốn đầu tư 79 triệu USD. Trong đó, vốn góp ban đầu để thực hiện dự án hơn 23 triệu USD, gồm HDTC góp hơn 4,7 triệu USD (chiếm 20%), LVC góp hơn 4,2 triệu USD (18%), P&D góp hơn 14 triệu USD (62%). Với tỷ lệ vốn góp chiếm 80%, phía đối tác Hàn Quốc nắm quyền điều hành VK Housing.