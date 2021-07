Trật tự trong ngày đầu tiêm vắc xin đợt 5 tại TP.HCM

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó chủ tịch Dương Anh Đức gửi lời cảm ơn và động viên đội ngũ y tế, nhân viên hậu cần đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo để tiêm chủng an toàn cho các đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm chủng lần 5. So với lần tiêm chủng thứ 4 hồi tháng 6.2021, lãnh đạo TP.HCM đánh giá các địa phương đã tổ chức bài bản, khoa học, hướng dẫn kỹ càng để người dân không phải chờ đợi lâu, không tập trung đông người. Ông Đức nhấn mạnh an toàn là mục tiêu hàng đầu nên các điểm tiêm cần chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó với các sự cố sau tiêm; đồng thời chăm lo chu đáo cho lực lượng tuyến đầu, tránh để lây nhiễm chéo tại điểm tiêm chủng.