Trẻ nhập cư 'khát' chữ

Nhậu say, tông xe máy vô gốc xoài ven đường bất tỉnh nhưng sợ bị gia đình la mắng và bị công an phạt, 2 thanh niên ở H.Châu Thành (An Giang) tung tin giả với gia đình bị một nhóm người chặn đánh.