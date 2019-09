Trên đường tìm vợ con, vô cớ đánh chết cụ già gặp giữa đường

Nạn nhân là ông Võ Tự (72 tuổi, trú xã Ea Ral), bị nghi can sát hại khi đang trên đường đi làm rẫy.

Theo thông tin ban đầu, sáng 31.8, không thấy vợ con ở nhà nên Y Biên đi tìm. Chiều cùng ngày, Y Biên đến chòi rẫy của mình lấy một cái cuốc, tiếp tục tìm vợ con.

Khi được Công an H.Ea H’leo mời lên làm việc, nghi can đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điều tra ban đầu cho biết, do uống rượu nhiều, Y Biên bị chứng loạn thần, gia đình đã đưa đi điều trị nhiều đợt tại bệnh viện tâm thần nhưng không khỏi. Ngày 31.8, do không chịu đựng nổi tính tình của chồng, vợ Y Biên cùng con bỏ đi khỏi nhà. Nghi can đi tìm nhưng do ức chế vì không thấy vợ con nên khi gặp ông Tự, nghĩ đó là kẻ thù và ra tay sát hại.