Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 toàn quốc

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (TP.HCM), đồng ý công ty này nhập khẩu vắc xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (tên khác là SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated) hay còn gọi là vắc xin Sinopharm, với số lượng 5 triệu liều của nhà sản xuất: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd ( Trung Quốc ).