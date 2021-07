Bộ Y tế ra công văn khẩn: Tất cả người dân về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Bộ Y tế cho biết, ngày 7.7 VN ghi nhận 1.007 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh 8 (ca), An Giang (1 ca) và Quảng Bình (1 ca). 997 ca ghi nhận trong nước, tại 22 tỉnh, thành. Trong đó, tại TP.HCM 766 ca; Bình Dương (60); Khánh Hòa (41); Vĩnh Long (24); Long An (19); Tiền Giang (18); Phú Yên (14); Quảng Ngãi (13); Bắc Ninh (6); Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Đồng Tháp mỗi tỉnh 5 ca; Trà Vinh và Hà Nội mỗi nơi 3 ca; Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Nghệ An mỗi tỉnh 2 ca; Hà Tĩnh, Cà Mau, Đắk Lắk và Thanh Hóa mỗi tỉnh 1 ca.