Triệt phá đường dây khai thác than lậu hàng trăm tỉ đồng

Ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can liên quan đường dây khai thác than trái phép tại TP.Cẩm Phả

Sáng cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép, tại khu vực vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long (TKV), P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 50 người và 54 phương tiện (14 máy xúc, 36 xe tải, 2 xe bồn, 2 xe bán tải); thu giữ khoảng 100.000 tấn than, trị giá khoảng 200 tỉ đồng.