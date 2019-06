Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM do Việt kiều Úc cầm đầu

Ngày 20.6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Công an bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ khoảng 9kg ma túy đá, 3.000 viên thuốc lắc và 3 nghi phạm.

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ PC04, đường dây nói trên do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Úc, tạm trú tại Tây Ninh) cầm đầu. Thời gian gần đây, Thái ly dị vợ, từ Úc về Tây Ninh sinh sống. Thái mua nhiều biệt thự, sống cùng với cô gái trẻ và thường xuyên qua các sòng bạc tại Campuchia để chơi.

Thái có nhiều mối quan hệ “bất thường” với các nhóm buôn ma túy tại TP.HCM , trong đó nổi lên là Nguyễn Xuân Hải (45 tuổi). Hải là nghi phạm bị “lọt lưới” trong chuyên án ma túy mà Công an TP.HCM triệt phá năm 2018. Sau khi “lọt lưới” Hải dùng CMND giả về Đồng Nai sống ẩn danh và quan sát tình hình.

Nhận thấy công an không truy tìm nữa, Hải kết thân với Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi) để tiếp tục mua bán ma túy. Hải và Vy liên lạc, móc nối với Thái để tạo thành đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM với số lượng lớn.

Hải bị công an bắt giữ

Ảnh: Công an cung cấp

Thái qua Campuchia lấy ma túy từ nhiều đường dây khác nhau về Việt Nam giao cho Thái, Vy. Địa địa điểm giao nhận ma túy thay đổi thường xuyên lúc tại Q.9, Q.12, Đồng Nai, Tây Ninh… để tránh sự chú ý của công an. Hải, Vy mua ma túy về rồi đem phân phối cho các “đại lý” tại TP.HCM.

Ma túy, thuốc lắc công an thu giữ

Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nắm hết phương thức, nơi giao nhận ma túy của đường dây này, PC04 đã phối hợp với Công an Đồng Nai, Tây Ninh để phá án.

Khi Thái giao ma túy cho Vy, Hải tại Tây Ninh thì bị các trinh sát công an ập vào bắt giữ. Công an thu giữ 4kg ma túy đá, 1.000 viên thuốc lắc . Khám xét nhà của 3 nghi phạm này, Công an thu giữ thêm 5 kg ma túy đá, 2.000 viên thuốc lắc, tiền, ô tô….