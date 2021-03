Triệt phá đường dây tàng trữ lưu hành tiền giả tại huyện vùng cao Quảng Nam

Ngày 30.3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam). Đồng thời, đã khởi tố nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây này.

Trước đó, ngày 9.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận thông tin tội phạm lưu hành tiền giả do Công an H.Phước Sơn chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trong số 16 tờ bị phát hiện. ẢNH: C.X

Vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, mới đây, công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Vĩnh Toàn (30 tuổi) và Lê Hoàng Sơn (39 tuổi, đều ở TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn), để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Dân (27 tuổi, ở TT.Khâm Đức) khi nghi phạm này đang trốn tại TP.Hải Phòng

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng vận động Đặng Văn Tuấn (26 tuổi, ở TT.Khâm Đức) làm việc ở TP.HCM ra đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm trên đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tổng cộng 16 tờ tiền giả, loại có mệnh giá 500.000 đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.