Triệt phá tụ điểm ma túy tinh vi ở Hội An, thu giữ thêm các hung khí

Chiều 1.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm mua bán ma túy , tạm giữ 3 nghi phạm và thu giữ thêm các hung khí.

Tang vật co cả những hung khí bị tịch thu sau khi triệt phá tụ điểm ma túy của Bảo ẢNH: M.TUẤN

Theo kết quả điều tra, sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 7 giờ 30 ngày 30.12.2020, tại nhà số 129 Phan Châu Trinh (P.Cẩm Phô, TP.Hội An, Quảng Nam), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP.Hội An bắt giữ khẩn cấp Phạm Đức Bảo (47 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Bảo, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2 gói chất bột màu trắng (heroin), 5 gói ni lông bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (ma túy đá), 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, đao, dao găm cùng nhiều đồ vật liên quan đến hành vi mua bán ma túy.

Hai nghi phạm giúp sức cho Bảo buôn bán ma túy ra tự thú khi nghe tin Bảo bị bắt ẢNH: M.TUẤN

Nghe tin Phạm Đức Bảo bị bắt khẩn cấp, khoảng 12 giờ cùng ngày (30.12), 2 nghi phạm khác là Trương Thanh Toàn (32 tuổi) và Phạm Ngọc Hưng (46 tuổi, cùng trú P.Cẩm Phô) đến cơ quan công an tự thú về hành vi giúp sức cho Phạm Đức Bảo mua bán ma túy.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, tụ điểm này luôn đóng kín cửa, chỉ có một đường đi vào, hoạt động mua bán ma túy diễn ra rất tinh vi.

Hiện vụ triệt phá tụ điểm ma túy đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.