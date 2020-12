Bộ Công an nói gì về tội phạm cho vay 'cắt cổ' qua app?

Chiều 7.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự buổi họp báo có trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM.

Tội phạm tín dụng đen hoạt động phức tạp

Tại buổi họp báo, t hiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2020 ngành công an đã mở các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm , tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy... Qua đó, năm 2020 đã tạo được nhiều dấu ấn tích cực.

Theo tướng Xô, các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ, đã triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Thiếu tướng Xô đánh giá, hiện nay, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục được kiềm chế, tuy nhiên vẫn hoạt động biến tướng cho vay qua mạng internet; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (lừa đảo, trộm cắp, cướp giật) diễn ra phức tạp...

"Dấu vết số" nên khó phát hiện Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến tội phạm cho vay nặng lãi qua app, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thiếu tướng Nguyễn Văn Giang cho biết, các đối tượng cho vay qua app rất tinh vi , có nhiều app cho vay biến tướng, trở thành một dạng của tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang đánh giá tội phạm an ninh mạng phức tạp Ảnh: Đậu Tiến Đạt “Khó ở chỗ phòng ngừa và phát hiện, vì tội phạm an ninh mạng thường ẩn danh, "dấu vết số" rất khó, vì vậy việc đấu tranh còn nhiều khó khăn”, thiếu tướng Giang nhấn mạnh. Thiếu tướng Giang khẳng định, hiện Bộ Công an đang cố gắng hoàn thiện quy định pháp luật để quản lý không gian mạng tốt hơn, đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ để làm sao đấu tranh hiệu quả loại tội phạm này. Toàn cảnh buổi họp báo Ảnh: Đậu Tiến Đạt Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự-C02) cũng nhấn mạnh, tình trạng cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, C02 đã có những biện pháp cụ thể gửi đến công an địa phương, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều bị xử lý. Bộ Công an sẽ cùng với công an địa phương xử lý quyết liệt tình trạng này, tuy nhiên cần sự vào cuộc của cả hệ thống nhằm kéo giảm loại tội phạm này.

"Theo đó, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đấu tranh theo sự chuyển hướng hoạt động của tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn với phương châm bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy tại địa bàn cơ sở", thiếu tướng Tô Ân Xô nói. Tại buổi họp báo, thiếu tướng Xô cho biết, năm 2020, lực lượng công an cả nước đã điều tra, làm rõ 35.872 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,50%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%. Công an cả nước đã phát hiện, xử lý 24.548 vụ, 36.404 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 738,35kg heroin; 3.430,8 kg ma túy tổng hợp và 2.066.637 viên ma tuý tổng hợp.