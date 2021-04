Trộm cắp tài sản ở Bến Tre, bị bắt khi đang chạy về TP.HCM

Sáng 4.4, Công an H.Bến Lức ( Long An ) đã bàn giao Trần Hoàng Anh (43 tuổi, ngụ P.12, Q.10, TP.HCM) cùng tang vật cho Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) thụ lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản