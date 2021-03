Long An: Chờ bà đi tắm, cháu ruột móc túi lấy trộm tiền, vàng

Chiều 30.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thạnh (Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Võ Hoàng Hải (18 tuổi, ngụ ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản . Người bị lấy trộm tiền, vàng là bà của Hải đang sống chung trong gia đình.