Trộm giấy tờ đồng nghiệp, giả chữ ký lãnh đạo để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Tuấn Thanh - Ảnh: Công an cung cấp