Trộm kéo lê cô gái trên đường

Theo thông tin ban đầu từ một đoạn clip dài gần 1 phút được camera hành trình ghi lại cảnh tên trộm ôm đồ chạy từ trong một cửa hàng ra nhảy lên xe của đồng bọn chờ sẵn và tháo chạy. Ngay lúc này cô gái chạy theo nắm áo đối tượng ngồi sau kéo lại rồi bị 2 đối tượng này kéo lê trên đường hàng trăm mét. Thời gian xảy ra vụ việc được cho là vào khoảng 7 giờ 30 ngày 18.5.

Ảnh cắt từ clip Nhiều người chạy ra can thiệp

Khi người phụ nữ bị 2 đối tượng kéo đến đoạn trước một cửa hàng vật liệu xây dựng thì có đến 3 người đàn ông chạy ra can thiệp. Sau đó, 2 đối tượng quăng túi đồ lại và chạy thoát.

Sáng 20.5, Công an P.An Bình (TX.Dĩ An, Bình Dương) cho biết đã tiến hành xác minh vụ việc, mặc dù người bị hại không trình báo.

Theo xác minh của Công an P.An Bình, vụ việc xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh nhôm kiếng trên QL 1A, đoạn qua một nhà hàng tiệc cưới thuộc địa bàn P.An Bình.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 tên trộm đi xe máy, một đối tượng chờ ở ngoài và một đối tượng lẻn vào trong tiệm nhôm kiếng lấy trộm 1 máy cắt, một máy khoan rồi ra xe tẩu thoát.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, ngụ ở tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, chạy ra kéo lại thì bị 2 đối tượng kéo lê trên đường khiến bà H. bị thương.

Cùng ngày, Công an P.An Bình đã báo cáo vụ việc với Công an TX.Dĩ An cử Đội Kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường và Đội Cảnh sát hình sự điều tra truy bắt 2 đối tượng.