Trưởng phòng cảnh sát cơ động ở Nam Định xin nghỉ hưu trước tuổi

Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn đã xin nghỉ hưu trước tuổi, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, chủ động nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thực hiện nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 6.1, một cán bộ khác của Công an tỉnh Nam Định cũng xin nghỉ hưu trước tuổi là thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an H.Ý Yên.

Tại các buổi lễ trao quyết định, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã biểu dương tinh thần tự nguyện, tiên phong của 2 cán bộ. Ông Mạnh đề nghị 2 cán bộ trên tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Công an tỉnh Nam Định, đã có 292 cán bộ công an phường, 1.102 cán bộ công an xã, thị trấn; trên 6.300 thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở... được sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm chất lượng cán bộ nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở.

Công an tỉnh cũng giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trên 79% vụ việc về an ninh trật tự; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp; tội phạm hình sự được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".