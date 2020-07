Trốn khỏi khu cách ly tập trung bị xử lý như thế nào ?

Ngày 11.7, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, các đơn vị chức năng đang truy tìm 4 người mang quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh (xã Thái Bình, H.Châu Thành), gồm: Ying Ya Qiang (23 tuổi), Qian Ski Cai (25 tuổi, không có giấy tờ tùy thân) và Wang Yu Xiuan (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Huy, Trung Quốc), Dai Shu Qian (33 tuổi, ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ).

Tương tự, vào tháng 5, UBND tỉnh An Giang cũng phát thông báo truy tìm Trần Văn Nam (28 tuổi, thường trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) vì trốn khỏi khu cách ly tại Trường THPT Lương Thế Vinh (H.An Phú). Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang, khoảng 17 giờ 15 ngày 10.5, sau khi lén dùng xuồng gỗ từ Campuchia trở về Việt Nam qua xã Khánh An (H.An Phú), Nam bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, giữ lại. Sau khi được đưa vào khu cách ly, Nam chưa được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 . Tuy nhiên, đến rạng sáng 11.5, cơ quan chức năng kiểm tra và xác định Nam đã trốn khỏi khu cách ly này.