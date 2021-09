Trong dịch Covid-19, chuỗi cung ứng thực phẩm ở TP.HCM đang có nhu cầu tuyển dụng lớn

Ngày 21.9, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, đơn vị đã có báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động TP.HCM. Theo đó, đợt dịch Covid-19 lần 4 (từ ngày 27.4) đã gây tác động lớn đến tình hình lao động, việc làm của doanh nghiệp và người lao động , nhất là với nhóm người lao động tự do, lao động nhập cư một thời gian dài.

Dịch Covid-19 đợt 4 bùng phát mạnh, doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề nhất là sản xuất công nghiệp, xây dựng, dệt may, da giày, du lịch , dịch vụ thương mại, giao thông và xuất nhập khẩu... bị tác động mạnh, rất đông doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, tính riêng tại các khu chế xuất – khu công nghiệp (gồm 17 khu với hơn 278.000 lao động) và khu công nghệ cao (hơn 45.000 lao động) thì có tới 827 công ty, doanh nghiệp phải ngừng hoạt độn, với tổng số lao động hơn 244.000 người.

Một chủ thể khác của nền kinh tế - người lao động, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó nhóm lao động ở lĩnh vực phi chính thức (tức lao động tự do , không ký kết hợp đồng, thu nhập thấp - PV) còn chịu nhiều thiệt thòi hơn do thiếu nhiều chiều về tiếp cận y tế , bảo hiểm xã hội, các khoản an sinh...