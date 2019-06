Trục xuất 77 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng

Ngày 9.6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết Bộ Công an đã tiến hành trục xuất, bàn giao 77 người Trung Quốc cùng toàn bộ các phương tiện kỹ thuật, đồ vật, tài liệu liên quan cho Bộ Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, để xử lý đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo A05, quá trình xác minh chuyên án, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc trao đổi thông tin, tài liệu và xác định nhóm người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa thuộc tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia liên quan đến các nước Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Việt Nam.

Tổ chức này có hàng trăm đại lý, lôi kéo hàng trăm nghìn người, đa phần là người Trung Quốc, tham gia đánh bạc.

Khoảng 9 giờ ngày 6.6, A05 phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét tại 18 địa điểm (Quảng Ninh 9 địa điểm, TP.Đà Nẵng 6 địa điểm, Khánh Hòa 3 địa điểm), bắt giữ 77 nghi phạm Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng